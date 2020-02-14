МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Число отмечающих День святого Валентина в России снижается, также как и желание тратить большие суммы на подарки в этот день, говорится в итогах исследования платежной системы "Мир", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Число тех, кто не планирует отмечать этот праздник со своей "второй половинкой", по сравнению с прошлым годом выросло на 10 процентных пунктов и составило 56%. По сравнению с 2019 годом сократилась и сумма, которую россияне планируют потратить на подарки своей "второй половине" – тех, кто планировал потрать более 3 тысяч рублей, стало меньше на 8 п.п.", — говорится в итогах исследования, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек.

Там добавляется, что самым популярным вариантом ответа среди респондентов стал "от 1 до 3 тысяч рублей" — так ответили 37% респондентов (29% в 2019 году).

"Если говорить о конкретных подарках, 52% мужчин планирует дарить цветы, 24% — парфюмерию или косметику (наиболее значительный рост по сравнению с 2019 годом, тогда этот показатель составлял 16%), 20% — ювелирные украшения или бижутерию", — подсчитали в платежной системе.

Женщины же для своих возлюбленных приготовят праздничный ужин (причем популярность этого подарка выросла почти в полтора раза – так ответили 32%), парфюмерию и мужскую косметику (25%), аксессуары (13%).

Среди регионов РФ больше всего романтиков живет в Уральском федеральном округе, там праздновать День святого Валентина планируют 54%, а меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе, там этот показатель составил всего 28%. В Москве показатель ниже, чем по стране – 40%, зато 16% жителей столицы планирует потратить на подарок более 5 тысяч рублей (6% в среднем по стране).