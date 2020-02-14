МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.

"Из-за продленного на предприятиях провинции Хубэй карантина подрядчики "Ростелекома" по проекту "Байтэрг" и "Аквариус" не могут получить комплектующие для планшетов", — утверждает собеседник газеты.

"Ростелеком" был выбран единственным исполнителем по поставке Росстату планшетов с отечественной мобильной операционной системой для переписи населения. Поставщиками стали "Байтэрг" и "Аквариус". В "Ростелекоме" отказались комментировать информацию о задержке поставок, уточнив, что подписание документов с подрядчиками "готовится".

Индустрия производства радиоэлектронной продукции существенно зависит от ситуации с поставками комплектующих из Китая, это касается и российских, и международных производителей, рассказали в пресс-службе "Аквариуса". В "Байтэрге" не ответили на запрос издания. В Минпромторге подчеркнули, что "рисков переноса переписи из-за поставок оборудования нет", первая партия комплектующих "уже поступила в РФ, устройства будут произведены и поставлены в сроки, утвержденные Росстатом".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.