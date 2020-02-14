МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку в конце июня 2020 года, говорится в сообщении компании VEON, владеющей ПАО "Вымпелком".

"Сегодня VEON Group объявила о том, что Василь Лацанич покидает пост генерального директора VEON в России. Василь присоединился к VEON в качестве генерального директора "Билайн" Россия в январе 2018 года и покинет свой пост в конце июня этого года. Мы объявим его преемника позже", — говорится в сообщении.