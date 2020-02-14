МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8, на борту которого находились 10 человек, в пятницу совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека, по предварительным данным, зажаты, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В Ямальском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек, двое из них зажаты", — сказал собеседник агентства.

"В настоящее время спасатели пытаются деблокировать пострадавших", — добавил он.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Скол", пояснил собеседник.

Позднее стало известно, что погибли оба пилота. "Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.