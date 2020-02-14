РИМ, 14 фев /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Италия остается стратегическим партнером России, итальянские компании сохраняют интерес к инвестициям в российскую промышленность и инфраструктуру заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В пятницу Мантуров в МИД Италии встретился с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо в качестве сопредседателей Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Переговоры с Ди Майо Мантуров назвал "очень конструктивными".

"Нам удалось предметно обсудить большое количество вопросов по всем отраслям экономики и тем вопросам, которые у нас есть на двусторонней повестке. В первую очередь, это касается двустороннего оборота. У нас есть небольшое снижение по результатам 11 месяцев в сравнении с 2018-м годом. Основная причина состоит в том, что в 2018 году были выше цены на углеводороды. При этом в 2019 году было определенное снижение — это тоже повлияло на снижение нашего экспорта. У итальянских коллег экспорт наоборот вырос на 2%", — заявил Мантуров российским журналистам.

По его словам, у итальянских предпринимателей сохраняется интерес к инвестициям в российскую промышленность и инфраструктуру, и российская сторона всячески приветствует участие иностранных компаний в инфраструктурных проектах.

Мантуров напомнил, что Италия в этом году является партнёром выставки "Иннопром", которая пройдёт в июле в Екатеринбурге.

"Мы договорились встретиться в рамках этого мероприятия и организовать с итальянскими компаниями отдельную сессию с обсуждением цифровизации, IT-продуктов и искусственного интеллекта. Я вижу неподдельный интерес моего коллеги в этом направлении, и мы будем всячески находить общий интерес и контакты для развития совместных проектов", — заявил российский министр.

Он отметил, что в итальянскую экономику проинвестировали такие российские компании, как "Лукойл" и "Русал".

"Мы договорились о том, что подведём консультации с руководством итальянских ведомств, которые отвечают за требования по экологии, чтобы найти компромисс и предоставить "ЛУКойлу" возможность инвестировать в модернизацию предприятия на Сицилии для того, что оно соответствовало всем требованиям", — заявил Мантуров.

По его словам, другие аспекты российско-итальянского сотрудничества связаны с освоением космоса. Министр отметил, что недавно пребывание на МКС закончил итальянский астронавт Лука Пармитано, полет которого продлился 201 день.

"Буквально в марте будут ещё дополнительные запуски спутников для итальянских заказчиков. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в этой области", — сказал министр. Он добавил, что ещё обсудил с Ди Майо "вопросы в области культуры, образования и медицины"

"Исходим из того, что Италия была, есть и будет стратегическим европейским партнером по всем направлениям. Для нашего туриста Италия представляет большой интерес: только за 10 месяцев прошлого года Италию посетило более 1 миллиона россиян. Но надо сказать, что итальянцы так же активно посещают Россию. В прошлом году поездки увеличились на 14%. Мы рассчитываем на то, что туристический обмен будет расти, что будет положительно влиять на развитие экономик Италии и России", — заключил глава Минпромторга.