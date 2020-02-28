МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Варианты достройки "Северного потока-2" обсуждаются, но итогов пока нет, сообщил финансовый директор немецкой BASF (один из основных акционеров компании Wintershall DEA) Ханс-Ульрих Энгель.

"Сейчас больше не ведется укладка труб, этот процесс был приостановлен. Сейчас обсуждаются альтернативы продолжения процесса трубоукладки, но никаких результатов пока достигнуто не было. Больше сказать не могу", — сказал он в ходе телефонной конференции, комментируя вопрос об остановке строительства "Северного потока-2" из-за санкций США.

Топ-менеджер также добавил, что на Wintershall DEA, которая является финансовым партнером проекта "Северный поток-2", сложившаяся ситуация пока не оказала никакого влияния. "Все, конечно, будет зависеть о развития ситуации, и нам нужно будет смотреть, как работать с этой ситуацией", — заключил он.