МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении ведомства.

По действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

"Минпромторг подготовил и опубликовал на официальном сайте перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде 2020 года. В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 миллионов рублей – 632 штуки (+54 к 2019 году); от 5 до 10 миллионов – 484 штуки (+38 к 2019 году); от 10 до 15 миллионов – 100 штук (+3 к 2019 году); свыше 15 миллионов рублей – 82 штуки (+9 к 2019 году)", — говорится в сообщении.

Перечень легковых машин средней стоимостью от 3 миллионов рублей формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска, которую производитель или его представитель предоставляют в Минпромторг.

При этом, как отмечает ведомство, фактическая стоимость автомобиля, указанная в договорах купли-продажи, при расчете средней стоимости машины не учитывается. В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса, для машин, попавших в перечень, исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента, поясняет ведомство.