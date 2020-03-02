МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития до 9 апреля планирует представить в кабмин обновленную версию сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, в которой учтет влияние коронавируса на экономику России, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В понедельник, выступая на бюджетном комитете в Госдуме, Решетников отметил, что в настоящее время в парламент внесен макропрогноз, который был разработан на середину января 2020 года, когда "далеко не все еще итоги 2019 были подведены, и главное — далеко не все внешние факторы проявились так, как проявились сейчас".

"Когда мы в конце января формировали прогноз, прогнозы и наши, и аналитиков касались того, что экономика Китая к концу первого квартала начнет восстанавливаться, соответственно, влияние (коронавируса) на темпы роста и в целом экономики Китая, и мировой экономики будет достаточно ограниченным", — сказал министр.

По его словам, сейчас есть понимание, что последствия вспышки коронавируса будут более глубокими, при этом четких и окончательных прогнозов развития ситуации пока никто дать не может.

"Сейчас делаем новую оценку. Мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны внести новые сценарные условия. И конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись", — сказал Решетников.

При этом он подчеркнул, что бюджетная система России защищена от внешних шоков и в состоянии исполнить заявленные в послании президента социальные обязательства.

Организация экономического сотрудничества и развития в понедельник ухудшила прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1,2% с 1,6%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран G20. Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2020 год составляет 1,7%.