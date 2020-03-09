МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Нынешний обвал цен на нефть не убьет сланцевую отрасль, он сделает ее сильнее, как в 2015-2016 году, а при повышении цен добыча сланцевиков опять начнет расти, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Производители сланцевой нефти при таких низких ценах начнут снижать добычу, но это произойдет только ближе к концу года. Совсем убить сланцевую отрасль не получится — низкие цены сделают ее только сильнее, как в 2015-16 году, и при повышении цен добыча опять начнет расти", — сказал он РИА Новости.

Маринченко также добавил, что Россия могла бы возобновить переговоры по ОПЕК+, но участники рынка уже не будут воспринимать соглашение серьезно. "Россия, конечно, могла нарушить принцип "уходя-уходи" и отыграть назад, это стабилизировало бы цены, но политически это будет выглядеть не очень красиво, а ОПЕК+ уже не будет так серьезно восприниматься участниками рынка", — заключил он.

В субботу официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов говорил, что некоторые члены ОПЕК+ считают даже желательным краткосрочное снижение нефтяных цен — для давления на позиции сланцевиков на рынке. По его мнению, если брать за основу это обоснование, то, скорее всего, речь может идти о временном снижении цены.

Цены на нефть в понедельник падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось выходом России из сделки, свидетельствуют данные торгов. Майский фьючерс марки Brent падал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI опускался на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.