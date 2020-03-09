МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Вторник может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent сейчас торгуется около 33,9 доллара за баррель (падал до 31,38 доллара, минимума с февраля 2016 года), WTI — по 30,16 доллара (опускалась до 27,9 доллара, также минимума с февраля 2016 года).

Мощные распродажи прошли на азиатских биржах. Основной индекс Гонконгской биржи Hang Seng падает на 3,5%, ключевой индекс Токийской биржи Nikkei 225 закрылся падением на 5,3%, биржи Китая потеряли около 3%, а австралийский S&P/ASX 200 обвалился более чем на 7%. Московская биржа в понедельник на работает в связи с выходным днем.

"Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант — если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор. Понятно, что даже по нефти Brent идут маржинколлы", — сказал Дроздов.

Рублевый индекс Мосбиржи закрыл торги пятницы перед длинными выходными снижением на 3,45% — до 2719,51 пункта, индекс РТС — на 4,97%, до 1257,96 пункта.

"Логично было бы увидеть снижение еще на 5 долларов, но не такой обвал. Но это биржевой рынок – а это спекуляции. Я в своей практике не видел дневного падения цен на нефть более чем на 30%, а я на рынке с 2006 года", — отметил собеседник агентства.