МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале дня спикировал вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель. Рубль в первые минуты показал минимальные отметки и пытается стабилизироваться, немного отойдя от них вверх.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск рос на 3,6 рубля, до 72,2 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 4,4 рубля, до 81,9 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля, евро — до 85 рублей.

Стоимость нефти утром растет на 7,4%, до 36,90 доллара за баррель сорта Brent.

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