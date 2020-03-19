МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в мире в четверг вечером продолжают подниматься, темпы роста ускорились до 15-22% в рамках коррекции после трехдневной волатильности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 13,59% — до 28,26 доллара за баррель, минутами ранее показатель рос на 15%. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,23%, до 25,46 доллара за баррель. Днем ранее показатели обновили минимумы с начала 2000-х годов.

Нефтяные котировки поднимаются в рамках коррекции после того, как нефтяные цены за три дня обрушились в среднем на 30-40%, в начале недели нефть Brent стоила чуть менее 36 долларов, в WTI — 34 долларов за баррель. Обрушение нефтяных цен было связано с рисками вокруг коронавируса и его влияния на перспективы роста мировой экономики, что, как ожидают рынки, отразится и на нефтяном спросе.

"После вчерашнего обвала люди приходят на рынок, поскольку ожидают некоторое сокращение добычи нефти в будущем, но этого недостаточно, чтобы скомпенсировать снижение спроса, которое рынок ожидает в апреле и мае", — приводит агентство Рейтер мнение президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow).