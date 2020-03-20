МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Поездок на метро и МЦК в Москве стало меньше на 30% на фоне коронавируса, а среди студентов и школьников — на 60%, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Главная цифра – поездок в метро и на МЦК стало на 30% меньше. А студентов и школьников стало меньше на 60%. Поездки на наземке сократились тоже сильно – на 24%. В электричках – не так, но все равно – минус 10%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при снижении пассажиропотока количество подвижного состава не уменьшилось.

"Такси и каршеринг: снижение от 10 до 15%. 10 – по городу, минус 15 – это, во-первых, в аэропорты, во-вторых – в крупные офисные кластеры – Тимура Фрунзе (где сидит Яндекс), Вавилова (где сидит Сбербанк) и Москва-Сити (где сидят много других)", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в торговые центры москвичи ездят больше, такси стали чаще использовать как курьерские службы.

"Личных машин тоже стало меньше, пока лишь на 5%, или 172 тысячи, при этом утренний пик разгрузился больше, чем вечерний, и машин из Московской области стало приезжать больше. Еще одна хорошая тенденция – на 9% снизилось количество ДТП на дорогах", — добавили в пресс-службе.