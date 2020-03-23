МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией 5 долларов за тонну, то есть на предлагавшихся российской компанией условиях, сообщил журналистам представитель "Роснефти".

"Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией 5 долларов за тонну", — сказал он, не уточнив подробности и сроки поставок.