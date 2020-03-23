МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" на 2020 год сократил прогнозный дефицит на мировом рынке палладия в четыре с половиной раза — в объеме 0,2 миллиона унций — на фоне коронавируса, следует из материалов компании.

В феврале "Норникель" прогнозировал этот показатель на уровне 0,9 миллиона унций. Однако, как отмечается, большая неопределенность в балансе спроса и предложения возникла на фоне распространения нового коронавируса. По этой причине сокращаются глобальные объемы продаж автомобилей, при выпуске которых используется этот металл.

В сложившейся ситуации компания оценивает мировое потребление палладия на текущий год в размере 10,6 миллиона унций против 11,5 миллиона, ожидавшихся ранее. Вместе с тем, по мнению "Норникеля", это может быть частично скомпенсировано перебоями в поставках из Южной Африки.

Кроме того, ГМК увеличил оценку профицита на мировом рынке платины в 2020 году до размеров 0,6 миллиона унций с 0,3 миллиона. Компания считает, что с учетом снижения реализации дизельных автомобилей и ювелирных изделий в Китае потребление платины может уменьшиться до 7,5 миллиона унций (ранее ожидалось примерно 7,9 миллиона).

Кроме того, на мировом рынке никеля на этот год компания прогнозирует рост профицита до 108 тысяч тонн (до пересмотра — 42 тысячи) из-за экономических проблем. В итоге потребление никеля может составить 2,453 миллиона тонн, тогда как раньше предполагалось 2,538 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.