ТОКИО, 24 мар – ПРАЙМ. До конца текущего года Олимпийских игр в Токио не будет, об этом сообщила губернатор города Юрико Коикэ. При этом и отмены быть не должно, сказала она журналистам.

Брифинг после телефонного разговора премьер-министра Синдз Абэ и главы МОК Томаса Баха, на котором присутствовала Коикэ, транслировал в прямом эфире телеканал NHK.

"Прежде всего, было подтверждено, что отмены Олимпиады в Токио быть не может. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил отложить ее приблизительно на год, до лета будущего года. Бах с этим согласился на 100%", — сказала Коикэ.

На вопрос журналиста, есть ли возможность проведения игр до лета, то есть до конца текущего года, Коикэ уверенно ответила: "Нет. До конца 2020 года этого не будет. Это мы подтвердили".

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) сообщается, что Олимпийские игры 2020 года в Токио перенесены на 2021 год, чтобы защитить здоровье спортсменов. "В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в релизе.