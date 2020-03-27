Добавлены подробности (после четвертого абзаца).

ВАШИНГТОН, 27 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд выделил Киргизии почти 121 миллион долларов на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении фонда.

Это первый подобный запрос о срочной финансовой помощи от страны-члена МВФ, который одобрил совет управляющих фонда.

Киргизия получит 120,9 миллиона долларов на "срочное выравнивание баланса платежей из-за вспышки пандемии COVID-19", говорится в заявлении фонда. Кроме того, страна получит возможность высвободить необходимые ресурсы на здравоохранение.

Фонд отметил также, что Киргизия проводит "подходящую" политику временного смягчения макроэкономической и финансовой политики.

По заявлению МВФ, эпидемия уже ухудшила макроэкономический прогноз для центральноазиатского государства и создало дефицит платежного баланса в 400 миллионов долларов. При этом прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации крайне неопределенны, отмечает фонд.

"Кредитная поддержка МВФ позволяет создать механизм поддержки, увеличить буферные механизмы и укрепить уверенность в экономики Киргизии", — говорится в заявлении фонда. МВФ также надеется, что другие доноры организуют поддержку страны.

"Пандемия COVID-19 очень тяжело ударила по экономики Киргизии и создала срочную потребность в балансировке платежного баланса. Все секторы (экономики) подверглись исключительно жестокому воздействию по мере того, как принимаются меры, чтобы остановить вирус", — заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Она рекомендовала дальнейшее смягчение финансовой политики с временным повышением общего уровня инфляции. Умерить инфляцию можно будет с помощью инструментов монетарной политики в следующем году, считает Георгиева. Она отметила важность гибкого курса национальной валюты — киргизского сома.

"Временное увеличение бюджетного дефицита оправдано, учитывая, что он может быть полностью профинансирован донорами. В краткосрочной перспективе необходимо отдать приоритет расходам на здравоохранение и создать возможность тратить средства на здравоохранение и другие расходы, когда станет понятно полностью воздействие мер предотвращения последствий (эпидемии). В среднесрочной перспективе, когда кризис стихнет, бюджетный дефицит нужно будет сократить до более низкого уровня", — рекомендует Георгиева.

Она рекомендовала центробанку страны расходовать средства для поддержки банковской системы. Когда резервные средства будут исчерпаны, центробанку нужно будет проявить определенную гибкость с возвращением необходимых норм достаточности капитала и ликвидности — в зависимости от того, как долго продлится кризис, уточняет Георгиева.

В Киргизии коронавирус выявлен у 44 человек. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице — режим чрезвычайного положения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.