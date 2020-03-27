МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, уменьшился до 89,1 пункта с уровня февраля в 101 пункт, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь до 90 пунктов.