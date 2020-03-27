МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Сбербанк совместно с правительством России готовит запуск 1 апреля программы по отсрочке кредитных платежей для малого и среднего бизнеса из ряда отраслей, "каникулы" можно будет получить на полгода, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Совместно с правительством РФ мы готовимся к запуску программы субсидирования малого и среднего предпринимательства для компаний ряда отраслей. Условно мы ее называем "1/3 – 1/3 – 1/3". … Сейчас финализируются необходимые документы, мы ждем, что официальный запуск программы состоится 1 апреля", — сказал он.

Принцип этой программы в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три равные части, пояснил он. Так, две части платит не клиент, а государство и сами банки, а одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом. При этом предпринимателю предоставляется выбор: он может платить эту треть, а может также перенести уплату одной трети процентов на более поздний срок — после 1 октября 2020 года.

Попов указал, что программа предназначена для поддержки компаний, работающих в сфере туризма (авиа-отрасль, туроператоры, гостиничный бизнес), общественного питания, занимающихся проведением досуговых и спортивных мероприятий, организацией конференций и выставок, а также предоставляющих бытовые услуги населению и услуги дополнительного образования. Для использования данной субсидии предпринимателю нужно обратиться в кредитующий банк.