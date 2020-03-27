ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. Палата представителей США в пятницу поддержала законопроект о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса, трансляцию голосования ведет телеканал C-Span.

Ранее пакет помощи был единогласно одобрен сенатом. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который уже обещал подписать его, как только законопроект окажется у него на столе.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы. 300 миллиардов долларов пойдут на прямые выплаты работающим американцам в качестве единовременной поддержки. Дополнительные средства выделены на пособия по безработице.

Еще 500 миллиардов долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса. В том числе там предусмотрены 29 миллиардов на поддержку пассажирских и грузовых авиаперевозчиков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.