ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар — ПРАЙМ. Оперативный персонал Белоярской АЭС переводится на изолированное проживание в профилактории для предупреждения возможного распространения коронавируса среди своего персонала после того, как жену одного из работников атомной станции забрали в больницу с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, сообщило управление информации и общественных связей БАЭС.

В субботу с симптомами, которые могут быть интерпретированы как симптомы коронавирусной инфекции, была госпитализирована жена одного из сотрудников Белоярской АЭС, отмечается в сообщении.

В настоящий момент все сотрудники, контактировавшие с данным работником, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются их результаты.

На станции введены меры, предусмотренные одним из вариантов плана реагирования.

"С целью предупреждения гипотетического распространения инфекции оперативный персонал Белоярской АЭС переводится на проживание в профилактории. В профилактории организована полная изоляция персонала с круглосуточным медицинским наблюдением, постоянная дезинфекция помещений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что весь персонал без исключения использует средства индивидуальной защиты и гигиены. Автобусы, перевозящие персонал на АЭС и обратно в профилакторий, подвергаются постоянной санитарной обработке.

Белоярская АЭС работает в штатном режиме, указывается в сообщении.

"Для нас важно, чтобы население знало объективную информацию о ситуации на объектах атомной отрасли, получало ее с опережением любых слухов в соцсетях. Это позволит исключить любые домыслы и продемонстрирует населению в это непростое время, что в атомной отрасли есть четкие сценарии и планы реагирования на любые кризисные ситуации", — так официальный представитель Росатома прокомментировал запрос РИА Новости о сообщении Белоярской АЭС.

Белоярская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома). В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.