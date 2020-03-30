МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках программы обратного выкупа акций (buy back) за неделю с 23 марта по 27 марта выкупила 6 миллионов 826,237 тысячи ценных бумаг за 25,7 миллиона долларов, сообщает компания.

Согласно данным компании, за неделю было выкуплено 4 миллиона 936,260 тысячи обыкновенных акций: 23 марта компания выкупила 750 тысяч акций, 24 марта — 1 миллион акций, 25 марта — 1,086 миллиона акций, 26 марта — 1 миллион акций, 27 марта — 1,100 миллиона акций.

Также за неделю "Роснефть" выкупила 1 миллион 889,977 тысячи глобальных депозитарных расписок: 23 марта компания выкупила 750 тысяч ГДР, 24 марта — 493,989 тысячи, 25 марта — 325 тысяч, 26 марта — 220,988 тысячи, 27 марта — 100 тысяч ГДР.

"Роснефть" 23 марта сообщила о запуске программы обратного выкупа акций, пообещав публиковать информацию о сделках на еженедельной основе. В течение прошедшей недели компания сообщила о нескольких проведенных покупках.

Так, по итогам торгов 23 марта Роснефть сообщила, что банк-агент — швейцарский UBS — выкупил 1,5 миллиона бумаг компании в форме акций и ГДР, на покупку которых могло быть потрачено 5,2 миллиона долларов. Также компания выкупила около 1,5 миллиона ценных бумаг 26 марта, пакет мог стоить 5,9 миллиона долларов. А в понедельник компания сообщила, что 27 марта выкупила 1 миллион 86,260 тысяч обыкновенных акций и 325 тысяч глобальных депозитарных расписок (ГДР), стоимость которых могла составить 5,515 миллиона долларов.

Программа buy back на 2 миллиарда долларов была одобрена в августе 2018 года и рассчитана на 2018–2020 годы. Тогда же компания назначила банк UBS независимым агентом по реализации программы. Со стороны "Роснефти" приобретение акций осуществляется на 100-процентную "дочку" – ООО "РН-Капитал". Максимальный объем ценных бумаг, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 миллионов штук.