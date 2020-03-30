ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен в понедельник провести разговор по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

"Сразу после этого звонка (в эфир телеканала – ред.) я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он сообщил, что в ходе разговора речь пойдет о ценах на нефть, торговле и борьбе с коронавирусом.

Трамп также предположил, что тема антироссийских санкций может быть поднята в ходе его разговора с Путиным, и объяснил свою позицию по этому вопросу нежеланием выглядеть "мягкотелым парнем".

"Я тот, кто ввел санкции, никто иной… Может, он попросит об этом, но он просит об этом уже два года… Они под сильными санкциями, им это не нравится. Честно говоря, мы должны ладить, но когда вы говорите о снятии санкций, это звучит как "он побеждает, а я — мягкотелый парень, который помирился", — сказал Трамп.

Он также заявил, что именно он был автором идеи о введении санкций против "Северного потока-2". "Например, трубопровод, российский трубопровод. Никто даже не слышал о российском трубопроводе, пока я не появился и не сказал: "А может это?". Это был я, а не кто-то другой", — сказал он в эфире Fox News.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.