МЕХИКО, 31 мар — ПРАЙМ. Цена экспорта мексиканской нефти опустилась в первый день торгов после выходных ещё на 20%, остановившись к концу дня на отметке 10,37 доллара, сообщила нефтяная корпорация Pemex. Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий торговый день

Падение стоимости нефти до уровня конца 1990-х годов, когда ценовое противостояние Саудовской Аравии и Венесуэлы наложилось на падение спроса из-за азиатского финансового кризиса, продолжается на фоне агрессивной ценовой политики Эр-Рияда в борьбе за долю рынка и новостей из Норвегии, запускающей на полную мощность месторождение Йохан Свердруп в Северном море.

По оценкам аналитиков, последствием пандемии коронавируса станет падение мирового спроса на нефть на 15–20 миллионов баррелей в день, что потребует значительных сокращений добычи от всех стран-экспортёров.

Ранее в марте генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса сообщил, что по итогам 2019 года средняя стоимость производства нефти выросла в компании до $14,2 за баррель, хотя на некоторых месторождениях, включая Тээкит, Иксачи, и Мулач, составляет 4,8 доллара.

После начала нефтяного кризиса мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила, что располагает ресурсами для обеспечения ликвидности всех операций и обслуживания долга благодаря возобновляемым кредитным линиям и, кроме того, получает страховые выплаты со стороны пула страховщиков, предусмотренные при снижении цены на нефть ниже 49 долларов за баррель.