МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В Сбербанке пояснили, что кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей и потребкредитам до 250 тысяч рублей.

Закон о кредитных каникулах для россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля. Кредитные каникулы предоставляются по ссудам, полученным до вступления в силу закона.

"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении банка.

Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.

Сбербанк рекомендовал клиентам обращаться за кредитными каникулами только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов. При этом банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком.

В кредитной организации отметили, что в настоящее время по программам реструктуризации наблюдается тенденция к массовому обращению за льготным периодом граждан при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации. Лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом, указали в банке.