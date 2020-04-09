МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ряд не входящих в ОПЕК+ стран, такие как Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго, подтвердили свое участие в заседании альянса в четверг, однако подтверждения от США, Канады, Бразилии и Великобритании пока не было, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Пока Канада, Бразилия, США, Великобритания не подтвердили свое участие. Но подтвердили Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго", — ответил собеседник агентства на вопрос об участниках сегодняшнего заседания, не входящих в альянс ОПЕК+.

Другой источник, знакомый со списком приглашенных на заседание стран, уточнил, что приглашения на заседание ОПЕК+ в четверг рассылались, в том числе, США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Египту, Индонезии, Норвегии, Тринидаду и Тобаго, Эквадору и Чаду. Позднее этот собеседник также уточнил, что Эквадор и Норвегия примут участие в заседании.

Страны ОПЕК+ в четверг обсудят создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств. Минэнерго РФ в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче. Ранее Россия заявляла, что сократить добычу нефти в мире нужно на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала при участии таких стран, как США. По неофициальной информации, на Россию придется сокращение на 1,6 миллиона баррелей в сутки.