МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. ОПЕК+ и не входящие в альянс страны на заседании в четверг обсудят сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.

"ОПЕК+ и другие (страны — ред.) обсудят сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки", — передаёт агентство, ссылаясь на слова своих собеседников. Отмечается также, что один из источников — со стороны ОПЕК, а второй — России.

Кроме того, агентство уточняет, что России и Саудовской Аравии удалось сгладить основные разногласия в своих позициях в отношении нового сокращения добычи нефти.

Издание The Wall Street Journal также пишет, что "ОПЕК+ и другие работают над тем, как убрать с рынка 20 миллионов баррелей в сутки". По сообщению издания, Россия и Саудовская Аравия близки к достижению соглашения о снижении альянсом ОПЕК+ добычи как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки.

"Саудовская Аравия может сократить добычу на 4 миллиона баррелей в сутки, начиная с апреля… По сделке Россия может сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки", — пишет издание.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса. Минэнерго России в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче.