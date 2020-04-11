ПАРИЖ, 11 апр /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Владелец парижской кофейни Blackburn Coffee Софиан Хаджими посоветовал своим коллегам за рубежом "быть хитрыми", преодолевая трудности, вызванные закрытием заведений на карантин из-за коронавируса.

"Для кафе и ресторанов сейчас настоящая катастрофа. И ее преодолеют не все — 2019-й год тоже был сложным", — сказал Хаджими РИА Новости. Прошлый год во Франции прошел на фоне многочисленных акций протеста и забастовок, последняя из которых — транспортная, начавшаяся в декабре 2019 года — практически парализовала жизнь Парижа.

"Первым действием властей в связи с эпидемией коронавируса было введение частичной безработицы — власти взяли на себя выплату части зарплат. Это помогло предпринимателям. Я считаю, что и другие меры не заставят себя ждать, но пока в вопросе выживания мы предоставлены сами себе", — добавил владелец кофейни. По его словам, возмущение вызывает тот факт, что предприниматели не получают никакой помощи от своих страховых компаний.

"Последствия карантина можно описать просто: со следующего дня после его введения выручка стала равняться нулю, а в следующие месяцы она будет в два, а то и в три раза меньше запланированной… Восстановление после карантина совершенно точно потребует времени. Это зависит во многом от возвращения туристов — и на это уйдет время", — продолжает Хаджими. Главной своей задачей он видит "сохранить всех работников к открытию кафе после карантина".

"Единственный совет, который я могу дать своим коллегам — будьте хитрыми", — заключил собеседник агентства.

На фоне быстрого распространения коронавируса по решению французских властей в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей, нарушителям ограничений грозит штраф.