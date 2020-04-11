МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Президент Эквадора Ленин Морено намерен провести переговоры по внешней задолженности на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание Universo.

Как сообщает газета, в пятницу президент страны объявил о целом ряде экономических мер, направленных на урегулирование экономического, санитарного и социального кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа.

"Пандемия обрушилась на нас в критический момент, когда мы пытались вырваться вперед после тяжелейшего экономического кризиса. Кризиса, вызванного унаследованными безответственными задолженностями и грабежами тех, кто только что был осужден. Она обрушилась на нас без сентаво (национальная валюта Эквадора — ред.) на счетах государства и с историческим долгом в размере более 65 миллиардов долларов", — приводит издание слова президента, сказанные во время обращения.

Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре возросло за сутки на 2196, всего в стране зафиксирован 7161 случай, скончались 297 человек. Ещё у 311 погибших коронавирус пока не подтвердили.