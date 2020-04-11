МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует Центральному банку РФ распространить механизм кредитных каникул на лизинговые платежи субъектов малого и среднего бизнеса, сообщила РИА Новости пресс-служба Совета.

"Совет по итогам анализа обращений на горячую линию, посвященную мерам поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусом, подготовил ряд рекомендаций в адрес правительства и федеральных органов исполнительной власти. Среди рекомендаций правозащитников – Центральному банку РФ (Банку России) распространить механизм кредитных каникул на лизинговые платежи субъектов малого и среднего предпринимательства", — говорится в сообщении.

Также правозащитники рекомендуют Минюсту, Минэкономразвития, Минфину и Минтруда России распространить меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на некоммерческие организации и обеспечить продление сроков сдачи отчетов некоммерческих организаций, включая НКО, выполняющих функции иностранных агентов, до 30 июня текущего года без применения мер административной ответственности за нарушение установленных сроков сдачи отчетов.

Высшим должностным лицам субъектов России Совет предлагает временно отменить плату за государственные и муниципальные парковки для медицинских работников и волонтеров в населенных пунктах со значительным количеством случаев заболевания коронавирусом, а в связи с тем, что многие лица старшего возраста не могут в режиме онлайн обратиться за получением социальной помощи и поддержки, рекомендует Минтруда РФ перевести такие процессы в формат телефонного взаимодействия и выездов социальных работников на дом с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме этого, правозащитники считают, что Следственному комитету РФ, следственному департаменту МВД России, следственным подразделениям ФСБ России и ФТС России необходимо в максимально возможном объеме приостановить все процессуальные и следственные действия и действия по доследственным проверкам, а также расширить практику проведения следственных действий с использованием видеоконференцсвязи без личного контакта с гражданами, в том числе, при их нахождении в следственных изоляторах.

Горячая линия СПЧ и Ассоциации юристов России работает на сайте права2020.рф, на котором предоставлены разъяснения по мерам, принимаемым президентом и правительством, для поддержки бизнеса и граждан в условиях коронавируса.