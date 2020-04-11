МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 1 667 новых случаев коронавируса в 49 регионах России, всего заболевших в стране 13 584, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 13 584 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1 030 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 152 случая. В Санкт-Петербурге 80, Нижешлродская область — 33, брянская область — 26.

За весь период зафиксировано 106 летальных исхода. Выздоровели 1 045 человек.