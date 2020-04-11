МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. В Москве в период самоизоляции выходить на работу могут специалисты предприятий, деятельность которых невозможно приостановить, и охранники, сообщается в Telegram-канале экономического штаба столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановлении очного посещение работы сотрудниками предприятий многих отраслей, включая строительство, с 13 по 19 апреля.

"На местах смогут находиться специалисты, поддерживающие процессы, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей (например, откачка воды из котлованов). Также на работу будут выходить сотрудники, которые охраняют ключевые предприятия или объекты", — говорится в сообщении.