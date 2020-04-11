МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Оформить пропуск для передвижения по Москве на портале MOS.RU должно быть не сложнее, чем оформить заказ в интернет-магазине, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В пятницу Собянин заявил, что в Москве 13 апреля будет постепенно введен пропускной режим. На первом этапе — для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно.

"Заказать пропуск на портале MOS.RU должно быть не сложнее, чем оформить покупку в интернет-магазине", — написал Собянин в личном блоге.