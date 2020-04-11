МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Пропуск для передвижения по Москве будет в электронном виде, он представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки", — сообщил Собянин.

Он также отметил, что QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.