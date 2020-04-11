МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Выдача спецпропусков в Москве для поездки в медицинские учреждения не ограничена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в субботу.

"Для поездок в медицинские учреждения. Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено", — отметил мэр.

В пятницу Собянин заявил, что в Москве 13 апреля будет постепенно введен пропускной режим. Подписан указ, согласно которому с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. По словам мэра, пропускная система носит заявительный характер, получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин является открытым.