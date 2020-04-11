МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Цифровые пропуска в Москве не требуются детям младше 14 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее мэр сообщил, что пропускная система в Москве носит заявительный характер, получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин является открытым.

"Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет", — сообщил Собянин.

В пятницу Собянин заявил, что в Москве 13 апреля будет постепенно введен пропускной режим. На первом этапе — для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно.