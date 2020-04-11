МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Хранить и обрабатывать персональные данные для цифровых пропусков будут в соответствии с законодательством о персональных данных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в субботу.

"Хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных", — заявил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что пропускная система в Москве носит заявительный характер, получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин является открытым.