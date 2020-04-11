МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, находясь в пути, граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль.

"Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу", — написал Собянин на своем официальном сайте.

По его словам, пропуск будут проверять в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.