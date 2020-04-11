МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Пропуск для передвижения по Москве можно получить на портале mos.ru, по телефону и через СМС, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Получить цифровой пропуск можно тремя способами: на портале MOS.RU… отправить СМС на короткий номер 7377… по телефону +7 (495) 777-77-77", — сообщил Собянин.

По его словам, если заказывать пропуск на сайте, нужно выбирать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполните необходимые данные, отправьте заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали.