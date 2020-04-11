МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что электронные пропуска необходимо получить всем, кто пользуется транспортом, это может быть машина, мотоцикл, общественный транспорт.

"Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Для этого вы заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет- торговлей", — написал Воробьев в Instagram.

Губернатор обратил внимание на то, что "сделали обязательные для заполнения поля". "Наверное, самое сложное из них — это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине — также указываете номер машины", — отметил он.