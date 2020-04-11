МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оформлять пропуск не нужно военнослужащим, полиции, госслужащим, адвокатам, журналистам и охранникам, им необходимо служебное удостоверение.

"Отдельно хочу отметить тех, кому пропуск оформлять не нужно. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники. Для них необходимо служебное удостоверение", — написал Воробьев в соцсети "ВКонтакте".