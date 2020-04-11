МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Цифровой пропуск в Москве может быть предъявлен как в бумажном, так и электронном виде, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на сайте мэра.

"Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, так и в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство)", — говорится в указе.

В пятницу Собянин заявил, что в Москве 13 апреля будет постепенно введен пропускной режим. Подписан указ, согласно которому с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. По словам мэра, пропускная система носит заявительный характер, получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин является открытым.