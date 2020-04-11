МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Для поездки с личной целью в Подмосковье пропуск выдается на 1 день, получить его можно два раза в неделю, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Если вам нужно совершить поездку с другой личной целью (в магазин, навестить близких, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт) — пропуск для такой ситуации выдается на один день, а получить его можно два раза в неделю", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".