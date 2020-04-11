МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителям при передвижении по региону нужно будет показывать проверяющим службам электронный пропуск, распечатанный или на телефоне, вместе с удостоверением личности.

"Наш областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. То же самое касается москвичей — если они на своем портале получили пропуск, он действует и у нас в регионе. Полиция, ГИБДД — все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Им нужно показать электронный пропуск — распечатанный или на экране телефона — вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии", — написал Воробьев в Instagram.