МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пропуск для посещения медучреждений в области будет действовать один день, получать его можно неограниченное количество раз.

"Если вам нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует один день, но получать его можно сколько угодно раз", — написал Воробьев в Instagram.