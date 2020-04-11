МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Москвичам не потребуется дополнительный пропуск, если по пути на дачу они решат заехать в магазин, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Нет, если они уже получили пропуск, что они едут на дачу, но при этом маршрут предусматривает какую-то промежуточную остановку, то, конечно, дополнительный пропуск не нужен", — сказал агентству Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о введении в столице спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие станет обязательным.