МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Госслужащим и сотрудникам СМИ не потребуется спецпропуск для передвижения по Москве на транспорте, в том числе и на такси, достаточно будет предъявить удостоверение, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Они не заказывают цифровой пропуск, они показывают удостоверение гособразца и могут беспрепятственно передвигаться, на такси в том числе", — сказал он.