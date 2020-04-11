МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Спецпропуск потребуется для передвижения по Москве на велосипеде, электросамокате и других транспортных средствах, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Спецпропуск понадобится для передвижения по городу на велосипеде, как и на электросамокаты и иные транспортные средства", — заявил Немерюк.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о введении на территории Москвы спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие станет обязательным.