МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи с целью стабилизировать мировой рынок, пострадавший из-за падения спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,26% — до 32,82 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,92%, до 23,88 доллара за баррель.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.

"Эта сделка позволит мировой нефтяной промышленности, а также национальным экономикам и другим отраслям, которые зависят от нее, избежать очень глубокого кризиса", — сказал агентству Рейтер вице-председатель IHS Markit Даниэль Ергин (Daniel Yergin).

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+.