КИШИНЕВ, 17 апр /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что сегодня в Москве состоялось подписание соглашения о предоставлении Россией кредита республике в размере 200 миллионов евро.

Президент Молдавии в декабре прошлого года после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов. Деньги, в частности, будут потрачены на ремонт национальных и региональных дорог в Молдавии.

"Сегодня в Москве чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 миллионов евро", — написал Додон в Facebook.

Президент подчеркнул, что это "первая конкретная финансовая помощь", которую Молдавия получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет республики на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов.